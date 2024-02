Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile ad Aspen: di Paris e Tomba gli unici successi

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prosegue nella sua seconda trasferta nordamericana. Dopo il weekend sulle nevi californiane di Palisades Tahoe il Circo Bianco si sposta nel Colorado con la tappa di Aspen. Il calendario proporrà ben tre gare, due giganti e uno slalom, sulla pista denominata “Lower Ruthie’s”. Si gareggerà in una località che ha visto l’Italia protagonista in diverse occasioni. Nel complesso sulla pista del Colorado la squadra azzurra vanta 2 vittorie, 5 secondi posti e 4 terzi posti.

Il primo risultato di rilievo per gli azzurri ad Aspen porta la data del 14 marzo 1976 con la terza posizione di Gustav Thoeni nello slalom dominato da Ingemar Stenmark che precede lo statunitense Phil Mahre per 1.58 e il nostro alfiere per 1.88, quarto Piero Gros a 2.31. Bisogna avanzare fino al 6 marzo 1983 per rivedere il tricolore sul podio della località del Colorado.

Ci pensa Michael “Much” Mari nella discesa vinta dal canadese Todd Brooker, mentre è terzo l’austriaco Helmut Hoflehner. Ancora un secondo posto l’8 marzo 1987 di Richard Pramotton nel superG vinto da Pirmin Zurbriggen, terzo il tedesco Peter Roth. Arrivamo agli anni ’90 ed al primo successo italiano ad Aspen. La firma, nemmeno a dirlo, è quella di Alberto Tomba nel gigante del 9 marzo 1991 davanti all’austriaco Rudolph Nierlich, mentre è terzo Marc Girardelli.

Passano 24 ore e arriva un altro podio. Questa volta è Fabio De Crignis che si piazza al terzo posto nello slalom vinto dallo stesso Rudolf Nierlich, con secondo lo svedese Thomas Fogdoe. Passiamo al 5 marzo 1994 con il terzo posto di Pietro Vitalini nella discesa vinta dal canadese Cary Mullen, davanti al norvegese Atle Skaardal. Nella giornata successiva è ancora podio per l’Italia con Matteo Belfrond terzo nel gigante vinto dallo svedese Fredrik Nyberg, con l’austriaco Christian Mayer al secondo posto.

Arriviamo al nuovo millennio con la piazza d’onore di Giorgio Rocca nello slalom del 25 novembre 2001. Successo per il croato Ivica Kostelic, con l’austriaco Mario Matt sul gradino più basso del podio. Occorre aspettare 16 anni per rivedere il tricolore sul podio di Aspen. In questo caso è una splendida doppietta. Il 15 marzo 2017, infatti, Dominik Paris precede Peter Fill e lo svizzero Carlo Janka in discesa. Ancora “Domme” protagonista nella giornata successiva, con il secondo posto nel superG vinto dall’austriaco Hannes Reichelt.