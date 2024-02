Slittino, Bots/Plume vincono anche la sprint di Sigulda, splendido terzo posto per Rieder/Kainzwaldner

Martin Bots e Roberts Plume concedono il bis. Dopo il successo nella gara vera e propria di ieri, i padroni di casa si sono aggiudicati anche la gara di doppio maschile sprint valevole per la tappa di Sigulda #1 (Lettonia) valevole per la Coppa del mondo di slittino 2023-2024. Ottima prestazione anche per i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che tornano sul podio dopo la gara di Altenberg.

Sul budello baltico Martins Bots e Roberts Plume hanno dettato legge con il tempo di 30.714, grazie ad una ottima seconda parte di discesa, concludendo con 87 millesimi di vantaggio sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, mentre completano il podio i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 129.

Quarta posizione per gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf a 155 millesimi dalla vetta, davanti ai connazionali Thomas Steu e Wolfgang Kindl a 172. Sesti gli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander a 193 millesimi, settimi i lettoni Eduards Sevics-Mikelsevics e Lukass Krasts a 235, ottavi i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz a 247, quindi noni gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher a 295, infine completano la top10 gli statunitensi Dana William Kellogg e Frank Ike a 444. Si fermano in 11a posizione i nostri Ludwig Rieder e Lukas Gufler a 522 millesimi.

Nella classifica dedicata solo alle prove sprint Bots/Plume svettano con 246 punti contro i 225 di Steu/Kindl e Wendl/Arlt e si aggiudicano la Sfera di Cristallo di specialità. Nella graduatoria generale Steu/Kindl mantengono la prima posizione con 671 punti contro i 575 di Wendl/Arlt ed i 530 di Bots/Plume. Sesti Rieder/Kainzwaldner con 388, settimi Nagler/Malleier con 381.