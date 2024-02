Slittino, Anna Berreiter rimonta e vince a Sigulda, Julia Taubitz ad un passo dalla Sfera di Cristallo

Anna Berreiter con una splendida rimonta si è aggiudicata la tappa di Sigulda #1 (Lettonia) valevole come ottavo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Sulla pista baltica (dove nel corso del prossimo fine settimana si disputerà la tappa conclusiva della stagione) le condizioni del meteo, con temperature non rigide, hanno rimescolato le carte in tavola tra la prima e seconda manche.

Se n’è giovata soprattutto la tedesca Anna Berreiter (settima dopo la prima manche in 41.799 e 41.606 nella seconda) con il tempo complessivo di 1:23.405 con 18 millesimi di vantaggio sul la lettone Elina Ieva Vitola (41.779 e 41.644), mentre completa il podio la tedesca Julia Taubitz (41.757 e 41.644) a 81.

Quarta posizione per la statunitense Ashley Farquharson (41.715 e 41.806) a 116 millesimi di distacco, quinta l’austriaca Lisa Schulte (41.774 e 41.782) a 151, quindi dalla sesta all’ottava posizione altre tre padrone di casa. Sesta Zane Kaluma (41.949 e 41.612) a 156 millesimi, settima Kendija Aparjode (41.750 e 41.816) a 161, quindi ottava a 263 Sigita Berzina (41.685 e 41.983) che si trovava al comando dopo la prima manche.

Nona la tedesca Merle Fraebel (42.012 e 41.658) a 265, mentre completa la top10 la svizzera Natalie Maag (41.938 e 41.747) a 280. Chiude in undicesima posizione la nostra Verena Hofer (41.862 e 41.874) a 331 millesimi, mentre è 18a Nina Zoeggeler (42.201 e 42.160) a 956.

A questo punto la classifica generale vede al comando Julia Taubitz con 895 punti contro i 672 di Madeleine Egle e di Anna Berreiter. Quarta Lisa Schulte con 511.