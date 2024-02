Curling, Italia in finale ai Mondiali juniores! Non era mai accaduto

Per la prima volta nella storia l’Italia raggiunge la finale dei Mondiali juniores di curling. L’evenienza non si era mai verificata, e trova la sua prima volta a Lohja, in Finlandia. Quest’oggi gli azzurri si giocheranno il titolo iridato contro la Norvegia.

Il percorso azzurro nel round robin è stato di ottimo livello: 7 vittorie e 2 sconfitte, fatto che ha permesso di chiudere al secondo posto. Vittorie contro Canada, Cina, Danimarca, Nuova Zelanda, Scozia, Svizzera e USA, sconfitte contro Germania e Norvegia.

In semifinale è toccata la sfida alla Danimarca. Il team composto da Alberto Cavallero, Francesco De Zanna, Andrea Gilli, Francesco Vigliani e Stefano Gilli (skip) è riuscito a venire a capo di un confronto davvero incerto: è giunto così il 7-5 conclusivo.

Nell’altra semifinale la Norvegia ha superato gli Stati Uniti per 10-4. L’unico altro piazzamento di rilievo da podio in una rassegna iridata giovanile era stato il terzo posto di Diana Gaspari nel 2003 tra le donne. La finale odierna sarà visibile su World Curling Tv dalle ore 14:00.