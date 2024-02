Skeleton: Zheng Yin vince anche ad Altenberg. Decimo Amedeo Bagnis

Seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo per il cinese Zheng Yin. Dopo Sigulda ecco anche il trionfo ad Altenberg per l’asiatico nella settima tappa del massimo circuito internazionale di skeleton, l’ultima in terra europea (prossimo appuntamento i Mondiali, poi gran chiusura negli Stati Uniti a Lake Placid).

In terra teutonica Zheng Yin ha messo in scena una seconda run mostruosa, recuperando addirittura dalla quinta che occupava dopo la prima discesa: tempo finale di 1’52”49 per la seconda vittoria in carriera del classe 1996.

Deve arrendersi il padrone di casa Christopher Grotheer, che viene sconfitto di nove centesimi ma può consolarsi con il quinto podio stagionale e la vetta sempre più netta in classifica di Coppa. Aveva dominato la prima run il britannico Matt Weston che è invece crollato nella seconda con il diciassettesimo parziale, riuscendo comunque a conservare il podio a 12 centesimi dalla vetta.

In casa Italia il migliore è Amedeo Bagnis che chiude in top-10, al decimo posto. Più dietro Mattia Gaspari, quindicesimo, e Manuel Schwaerzer, ventiduesimo.