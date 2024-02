Skeleton, Tina Hermann vince ad Altenberg e si rilancia in classifica, Valentina Margaglio è nona

Doppietta tedesca in casa. Tina Hermann, infatti, si è aggiudicata la tappa di Altenberg, valevole come settimo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2023-2024, precedendo la connazionale Susanne Kreher.

Sul budello teutonico Tina Hermann ha completato la sua prova con il tempo complessivo di 1:56.46 (prima manche in 57.90, seconda in 58.56) con un vantaggio di 10 centesimi sulla connazionale Susanne Kreher (58.01 e 58.55) mentre completa il podio la statunitense Mystique Ro (58.36 e 58.34) a 24 centesimi. Chiude in quarta posizione la canadese Mirela Rahneva (58.09 e 58.62) a 25 centesimi dalla vetta, quinta l’olandese Kimberley Bos (58.49 e 58.30) a 33, mentre è sesta la tedesca Jacqueline Pfeifer (58.31 e 58.52) a 37.

Settima posizione per l’austriaca Janine Flock (58.40 e 58.49) a 43 centesimi, ottava per la tedesca Hannah Neise (58.54 e 58.46) a 54, mentre è nona la nostra Valentina Margaglio (58.46 e 58.55) a 55, quindi completa la top10 la britannica Tabitha Stoecker a 60. La belga Kim Meylemans si ferma in 14a posizione a 90 centesimi (58.33 e 59.03), subito davanti ad Alessandra Fumagalli (59.55 e 57.97) a 1.06, quindi 22a Alessia Crippa (59.82 e 58.52) a 1.88.

A questo punto la classifica generale vede al comando Kimberley Bos con 1370 punti contro i 1154 di Kim Meylemans ed i 1138 di Tina Hermann, mentre al quarto posto troviamo la nostra Valentina Margaglio con 1094. Nel corso del prossimo fine settimana sarà la volta dei Campionati Mondiali che si disputeranno (dal 22 al 24 febbraio) sulla pista di Winterberg, prima del gran finale di Lake Placid nel weekend del 21 marzo.