Pagelle discesa Crans Montana: Lara Gut-Behrami non sbaglia mai, Pirovano beffata, Bassino c’è, Brignone spreca

PAGELLE DISCESA #1 CRANS MONTANA

Venerdì 16 febbraio

LARA GUT-BEHRAMI 10: la svizzera non sbaglia più un colpo. In contumacia di Shiffrin, la ticinese prosegue imperterrita e ora vola a +105 in classifica generale. Anche oggi, nonostante una pista ridotta, procede in maniera perfetta e va a dominare la scena. Ennesimo successo, e questo è pesantissimo.

JASMINE FLURY 8.5: la padrona di casa meno celebrata culla il sogno della vittoria fino alla partenza di Lara Gut-Behrami. Spreca un po’ troppo nella parte alta, nella quale lascia mezzo secondo che, con il senno di poi, le costa la vittoria sulle nevi di casa.

CORNELIA HUETTER 8.5: discorso identico a Flury, con il fatto che hanno anche chiuso a braccetto a 21 centesimi da Lara Gut-Behrami. L’austriaca sta attraversando un ottimo momento di forma e, anche oggi, ha messo in scena una prova di alto livello, costante e senza errori.

LAURA PIROVANO 7.5: l’azzurra manca il podio per soli 9 centesimi ma, oggettivamente, non ha modo di rammaricarsi. Ha fatto tutto bene e, soprattutto, tutto quello che aveva in suo possesso per fare il massimo. Iniezione di fiducia importante in vista delle prossime due gare del weekend, e non solo…

MARTA BASSINO 7.5: la sciatrice di Borgo San Dalmazzo sta tornando. Dopo troppi alti e bassi nella prima parte di stagione, ora sta iniziando a inanellare prestazioni convincenti. Oggi, come ha ammesso anche lei a fine gare, ha concluso una delle discese migliori della sua carriera. Mezzo voto in più proprio per quello.

FEDERICA BRIGNONE 6.5: la valdostana si mangia le mani. Sbaglia alla penultima curva e getta alla ortiche un podio, come minimo. A fine gara è arrabbiata con sé stessa per quel passaggio ma, fino a quel momento, la sua prova era di alto profilo.

NICOL DELAGO 5.5: si ferma fuori dalla top15 a un secondo esatto dalla vetta. Prova che vede l’azzurra pasticciare un po’ troppo in ogni settore. Prova da dimenticare in fretta.