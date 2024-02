Sci alpino, Odermatt in vetta nel gigante di Palisades Tahoe. Kristoffersen lo insidia, azzurri lontani

Marco Odermatt conduce ovviamente la classifica dopo la prima manche del gigante di Palisades Tahoe, ma lo svizzero non ha già ipotecato la vittoria a causa della strepitosa prestazione di Henrik Kristoffersen. L’elvetico ed il norvegese hanno infatti fatto il vuoto dietro di loro con il resto del mondo che ha accusato distacchi importanti dalla vetta.

Il divario tra Odermatt e Kristoffersen è solo di 15 centesimi, con lo svizzero che ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo tratto, visto che il norvegese si trovava avanti al penultimo intermedio. Sul podio virtualmente c’è anche il padrone di casa River Radumus (+0.78), con l’americano che è stato bravissimo nella primissima parte, perdendo poi oltre sei decimi al secondo intermedio.

Quarto il croato Filip Zubcic (+0.87) davanti allo svizzero Thomas Tumler (+1.27) e all’austriaco Raphael Haaser (+1.30), che sono stati bravissimi ad inserirsi rispettivamente con il pettorale 16 e 19. Settimo posto per lo svizzero Loic Meillard (+1.42), che ha preceduto lo sloveno Zan Kranjec (+1.65) ed il connazionale Gino Caviezel (+1.76). Completa la Top-10 l’austriaco Manuel Feller (+1.79).

Distacchi oltre i due secondi sia per Filippo Della Vite (+2.06) sia per Luca De Aliprandini (+2.07), che hanno praticamente fatto gara pari chiudendo dodicesimo e tredicesimo. Una buona prima manche anche per Alex Vinatzer (14°, +2.11) con il pettorale 22. Molto più staccati Hannes Zingerle (34°, +3.27) e Tobias Kastlunger (43°, +3.87). Uscito Giovanni Borsotti.