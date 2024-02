Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’11ma giornata di A1. Domitilla Picozzi torna al gol con la SIS Roma dopo l’infortunio

Va in archivio la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, la prima dopo la lunga pausa per Europei e Mondiali, e non sono pochi gli spunti di interesse: il Bogliasco doppia la Brizz Nuoto, mentre la Locatelli Genova centra il primo punti in campionato, infine il Plebiscito Padova passa in casa del Trieste. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’11ma giornata del massimo campionato italiano.

Domitilla Picozzi (SIS Roma): dopo il lungo infortunio che le ha fatto saltare anche gli Europei col Setterosa, prima di poter tornare in acqua ai Mondiali, la capitana delle capitoline torna al gol con la calottina della sua squadra di club, mettendo a segno una doppietta nel 16-3 rifilato al Como.

Aurora Condorelli (L’Ekipe Orizzonte): contribuisce al successo delle etnee sul Rapallo rivelandosi imbattibile nel terzo quarto, quello in cui le catanesi piazzano il break di 5-0 che spacca la partita, ribaltando la gara dal 3-4 all’8-4 e potendo così lasciare il posto a Ludovica Celona nell’ultima frazione.

Paola Di Maria (Bogliasco): la centroboa classe 2005 decide la delicata sfida in cui le liguri battono per 14-7 ed avvicinano in classifica, portandosi a -2 la Brizz Nuoto. Il poker messo a segno consente inoltre alla sua formazione di staccare in classifica il Cosenza.

Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova): nella prima vittoria stagionale delle patavine contro il Trieste spicca la doppietta della centroboa classe 2006, non ancora maggiorenne, che sigla il gol del 5-6 ad inizio terzo quarto e poi porta in vantaggio sul 9-8 le venete a 2’20” dal termine (finirà 10-8).