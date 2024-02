Scozia-Francia oggi, Sei Nazioni rugby 2024: orario, programma, tv, streaming

Si disputa tra oggi e domani il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a iniziare questo pomeriggio, a Edimburgo, saranno i padroni di casa della Scozia e la Francia. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, con i britannici a caccia del secondo successo per restare in piena corsa per il titolo, mentre i Bleus devono rialzarsi dopo il ko subito in casa con l’Irlanda.

La pesante sconfitta contro gli irlandesi in quello che per molti era già uno spareggio per la vittoria finale ha lasciato molti strascichi in una nazionale, quella francese, già uscita delusa dalla Rugby World Cup dello scorso autunno. E, ora, la sconfitta netta subita contro l’Irlanda ha messo in luce tutti i limiti di una squadra che senza Antoine Dupont perde gran parte della propria capacità di creare gioco.

Il calcio d’inizio al Murrayfield di Edimburgo verrà dato alle ore 15:15. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

