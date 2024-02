Sci di fondo: Schmidt e Holmboe vincono le sprint dei Mondiali Under 23 2024. Laurent e Chiocchetti sfortunati

Si sono disputate oggi le competizioni relative ai Mondiali Under 23 di sci di fondo per quel che riguarda le gare sprint Under 23 a tecnica libera. Stavolta il contingente italiano non raggiunge finali e, di conseguenza, non va molto vicino a medaglie, ma andiamo a vedere per l’esattezza come sono andate le cose.

Tra le donne oro alla canadese Sonjaa Schmidt, che in 2’35″82 beffa la finlandese Hilla Niemela per 48 centesimi e la norvegese Maria Hartz Melling per 56. Esce in semifinale, con quello che di fatto diventa l’11° tempo (ma terzo della propria batteria), Nadine Laurent, che manca l’ultimo atto di soli 16 centesimi. Fuori da quinta nel suo quarto di finale, il quarto, Sara Hutter.

In campo maschile, invece, prevale il dominatore assoluto su tutta la linea (qualificazione, quarti, semifinale e finale), il norvegese Aleksander Elde Holmboe, che riesce a beffare il connazionale Matz William Jensen (già protagonista in Coppa del Mondo): 2’15″78 per l’uno, 2’15″92 per l’altro. Terzo a 71 centesimi l’americano John Steel Hagenbuch.

Per quanto riguarda gli italiani, nessuna fortuna per Alesandro Chiocchetti che, dopo il secondo posto in qualificazione, segue la stessa poca buona stella di altri suoi connazionali di ieri. Ultimo nel suo quarto di finale, sì, ma con oltre due minuti di ritardo e a causa di una caduta nelle fasi iniziali. Martino Carollo e Nicolò Cusini avevano chiuso fuori dai 30 nel tentativo di qualificarsi, rispettivamente in 2’22″40 e 2’22″94. Fuori subito anche Fabio Longo in 2’23″77: per i tre rispettivamente 33°, 38° e 42° posto.