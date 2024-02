Sci di fondo, nella 20 km tl mass start dei Mondiali junior argento per Aksel Artusi e bronzo per Davide Ghio

Dopo l’oro di Maria Gismondi arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali junior 2024 di sci di fondo, in corso di svolgimento a Planica, in Slovenia: nella 20 km tl mass start maschile dominata dal norvegese Jørgen Nordhagen, infatti, Aksel Artusi centra l’argento mentre Davide Ghio conquista il bronzo.

Dominio incontrastato del norvegese Jørgen Nordhagen, che dopo pochi chilometri di gara saluta il resto della comitiva per involarsi da solo con un ritmo insostenibile per gli altri concorrenti ed andare a tagliare il traguardo con il crono di 47’35″9.

Alle sue spalle, però, i primi degli umani sono due azzurrini: piazza d’onore per il lecchese Aksel Artusi, secondo a 2’11″2, gradino più basso del podio per il cuneese Davide Ghio, terzo a 2’15″6. Ottima prestazione corale degli azzurrini: settimo l’altro cuneese Gabriele Matli a 3’14″7, ottavo il livignasco Teo Galli a 3’55″2.