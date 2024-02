Sci di fondo, l’Italia scopre Maria Gismondi: oro nella 20 km ai Mondiali juniores

Oro per l’Italia ai Mondiali junior 2024 di sci di fondo in corso a Planica, in Slovenia: nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea ad imporsi infatti è l’azzurrina Maria Gismondi, diciannovenne laziale di Subiaco, che taglia in solitaria il traguardo in 52’48″3.

L’azzurrina nel corso della seconda parte di gara detta il ritmo, insostenibile per tutte le avversarie, con la norvegese Anniken Sand, la più immediata delle inseguitrici, che alla fine paga 12″0 dopo essersi staccata a circa 3 km dall’arrivo. Medaglia di bronzo per l’andorrana Gina Del Rio, terza a 21″0.

In casa Italia si registrano inoltre il nono posto della bellunese Iris De Martin Pinter a 51″6, il 18° di Virginia Cena a 1’46″5, ed il 19° di Beatrice Laurent a 1’47″1. In passato gli unici due titoli iridati di categoria in gare individuali femminili erano stati conquistati da Stefania Belmondo a Vang nel 1989.

Tutta la felicità dell’azzurrina è evidente nelle prime parole a caldo rilasciate ai microfoni del sito della FISI: “Sono davvero felice di questo risultato. L’ho inseguito con tutta me stessa su una pista con tanta salita, ed io in salita mi esalto“.