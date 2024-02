Sci di fondo: Golberg batte Klaebo nella 20 km di Canmore a trazione norvegese, Pellegrino 13°

Si è conclusa la 20 km a tecnica classica di Canmore maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. A vincere in una vera e propria volata di gruppo è Paal Golberg, che con il tempo di 52’10″7 inaugura una vera e propria festa norvegese. Quattro di loro, infatti, occupano le prime posizioni: dietro Golberg, infatti, ci sono Johannes Hoesflot Klaebo a 2 decimi, Mattis Stenshagen a 5 e Harald Oestberg Amundsen a 6. Quinto lo svedese William Poromaa a 7.

Una gara, quella odierna, vissuta su ben poche emozioni reali. Gruppo fondamentalmente compatto fino al decimo chilometro, quando Burman prova la fuga. Non gli riesce: viene riassorbito attorno al 14° chilometro, mentre infuria la lotta tra chiunque altro sia rimasto dalle parti dell’alta classifica (sono in 18).

18 che, in breve, finiscono per diventare 21 e poi, nel finale, 13: sono loro che vanno a giocarsi il successo finale. E, allo sprint, succede qualcosa che normalmente non accade: Klaebo battuto. Golberg riesce in una specie di miracolo di questo sport, sebbene in un contesto diverso dall’usuale.

Sesto posto ancora in casa Norvegia con Erik Valnes a 1″7, seguito dal britannico Andrew Musgrave a 2 secondi. Ottavo il norge Simen Hegstad Krueger a 2″2, poi il tedesco Friedrich Moch a 2″5 e l’austriaco Mika Vermuelen a 2″8.

In casa Italia 13°, e staccato solo alla fine dal gruppo di testa, Federico Pellegrino a 9″. 30° Francesco De Fabiani a 1’51″6, 32° Simone Daprà a 1’51″9, 39° Elia Barp a 2’38″3.