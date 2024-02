Sci di fondo: Federico Pellegrino fuori in qualificazione a Canmore nella sprint tc, avanti solo Hellweger

Ha chiuso da poco i battenti il novero delle qualificazioni della sprint a tecnica classica di Canmore, in Canada, che chiude il passaggio nel Paese nordamericano della Coppa del Mondo di sci di fondo. Poche, e non necessariamente simpatiche, le notizie per il gruppo italiano, ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda gli uomini, al solito è Johannes Hoesflot Klaebo a guidare con il tempo di 2’48″03. Alle sue spalle Erik Valnes a 1″74; spezza la catena norvegese il finlandese Lauri Vuorinen a 2″69, poi l’USA James Clinton Schoonmaker a 3″58 e il norge Even Northug a 3″87. Completano la top ten i finlandesi Joni Maki e Niilo Moilainen, 6° e 8° a 5″17 e 5″63, gli svedesi Marcus Grate e Calle Halfvarsson, 7° e 10° a 5″50 e 6″, e il francese Lucas Chanavat, 9° a 5″82.

C’è un qualificato in chiave Italia, ma il suo nome non è quello che ci si attende. Michael Hellweger, infatti, è 19° a 7″70, mentre Federico Pellegrino si ferma subito: è 36° a 11″06, dunque non prosegue.

In campo femminile, invece, leadership per la svedese Jonna Sundling in 3’14″96 davanti alla connazionale Linn Svahn, cui rifila 2″65. Terza la svizzera Nadine Faehndrich a 2″88, poi la tedesca Laura Gimmler a 3″25 e l’americana Rosie Brennan a 3″73. In top ten anche le svedesi Frida Karlsson ed Emma Ribom, 6a e 10a a 3″92 e 5″81, la norvegese Astrid Oeyre Slind, 7a a 4″13, e le finlandesi Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu a 4″44 e 5″63.

Per l’Italia nessuna soddisfazione: Nicole Monsorno termina 34a a 14″80, Caterina Ganz 39a a 17″45. Per entrambe finisce qui la trasferta di Canmore. Fasi finali dalle 19:30.