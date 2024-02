Sci di fondo, Elia Barp sempre più in alto! Quinto nella sprint di Canmore vinta da Klaebo

La sprint maschile in tecnica libera della tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena a Canmore, in Canada, premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che batte il connazionale Erik Valnes e lo svedese Edvin Anger. In casa Italia va sottolineata la grande prestazione di Elia Barp, che si spinge fino in finale e chiude quinto, mentre escono di scena nei quarti sia Michael Hellweger, 21°, che Federico Pellegrino, incappato in una caduta e dunque 26°.

In finale arriva la doppietta norvegese con Johannes Hoesflot Klaebo primo in 2’44″40 ed Erik Valnes, leader della classifica di specialità, secondo a 0″43, mentre lo svedese Edvin Anger è terzo a 0″63. Resta ai piedi del podio il norvegese Even Northug, quarto a 0″76, mentre si classifica quinto l’azzurro Elia Barp a 1″01, infine termina sesto l’elvetico Janik Riebli a 3″43.

In semifinale Elia Barp si classifica secondo nella seconda serie e vola all’ultimo atto, mentre nella prima batteria si impone il transalpino Lucas Chanavat, che però viene punito in seguito con la retrocessione all’ultimo posto ed il cartellino giallo per ostruzione.

Nei quarti di finale Federico Pellegrino cade nella medesima curva in discesa dove si era infortunato Simone Mocellini durante i primi allenamenti sulla pista canadese. L’azzurro, dunque ultimo nella seconda batteria, chiude così 26°. Fuori anche Michael Hellweger (pettorale 2), quinto nella terza serie e quindi 21° assoluto, mentre Elia Barp (pettorale 25) si impone nella quinta ed ultima batteria e vola in semifinale.