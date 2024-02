Sci di fondo, Coppa del Mondo maschile Lahti 2024. Pronti a vivere la liturgia dei Salpausselän kisat

Il massimo circuito dello sci di fondo imbocca il proprio rettilineo finale. La parte terminale della stagione andrà interamente in scena nei Paesi nordici, dove questo sport è nato. La quart’ultima tappa dell’inverno sarà Lahti, in Finlandia, autentico tempio della disciplina. Il comprensorio finlandese ha già organizzato ben 7 Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e a breve ospiterà la manifestazione iridata per l’ottava volta (2029).

Sono complessivamente 76 le gare individuali maschili di primo livello disputatesi nella località raggiungibile in meno di due ore dal centro della capitale Helsinki. Alla luce dell’infinita storia di Lahti, è evidente come l’Italia si sia fregiati di parecchi allori, che vengono elencati in ordine cronologico.

1982, 50 km TL – 3° De Zolt

1986, 15 km TL – 3° Vanzetta

1987, 30 km TL – 3° Walder

1991, 30 km TL – 3° Polvara

2000, Sprint TL – 1° Zorzi ; 3° Fauner

2000, 30 km TC mass start – 2° Maj

WCH 2001, Sprint TL – 2° Zorzi

2003, 15 km TL – 3° Piller Cottrer

2005, 15 km TL – 3° Moriggl

2009, 15 km TL – 2° Piller Cottrer

2015, 10 km TC – 1° De Fabiani

WCH 2017, Sprint TL – 1° Pellegrino

2018, Sprint TL – 1° Pellegrino

2019, Sprint TL – 2° Pellegrino

Il programma dell’1-3 marzo 2024 prevede due gare individuali e una a coppie. Si parte da quest’ultima, ovviamente una team sprint a tecnica classica (venerdì). Seguono una 20 km in alternato contro il cronometro (sabato) e una sprint a skating (domenica).

LAHTI (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2023

Team Sprint TL

1) Norvegia – 2) Italia – 3) Norvegia II

Sprint TC

1) Klæbo – 2) Halfvarsson – 3) Valnes

20 km TC mass start

1) Klæbo – 2) Golberg – 3) Poromaa

LAHTI MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Team Sprint TC (Tutti i precedenti)

2004 : 1) Russia – 2) Svezia II – 3) Norvegia

2017 [WCH] : 1) Russia – 2) Italia – 3) Finlandia

2019 : 1) Norvegia – 2) Norvegia II – 3) Finlandia

Sprint TL (Podi con uomini in attività)

2013 : 1) Jönsson – 2) Hattestad – 3) Krogh

2014 : 1) Golberg – 2) Petukhov – 3) Brandsdal

2015 : 1) Brandsdal – 2) Skar – 3) Jouve

2016 : 1) Iversen – 2) Krogh – 3) Northug P.

WCH 2017 : 1) Pellegrino – 2) Ustiugov – 3) Klæbo

2018 : 1) Pellegrino – 2) Retivykh – 3) Klæbo

2019 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Krogh

2022 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Skar

20 km TC

Nessun precedente