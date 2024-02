Biathlon, startlist sprint maschile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 10 febbraio, sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca), andrà in scena la 10km Sprint maschile dei Mondiali 2024 di biathlon. La prova dei due poligoni riservata agli uomini seguirà quella delle donne che si è disputata quest’oggi. In casa Italia, c’è voglia di riscatto dopo quanto accaduto nella staffetta mista ad aprire la rassegna iridata.

Tommaso Giacomel e Didier Bionaz sono incappati in una prestazione poco felice al poligono e si spera che in vista della gara individuale sappiano ritrovare la giusta serenità. Entrambi hanno dimostrato nel corso della stagione, specie Giacomel, di godere di una condizione sugli sci stretti ottima. Sarà fondamentale trovare precisione nelle serie di tiro.

Favoriti della vigilia i membri del Team Norge, con Johannes Boe che vorrà far valere il suo status di campione in un format che ha sempre gradito particolarmente. Da tenere in grande considerazione anche gli alfieri della squadra tedesca, in forma per quanto si è visto nel corso della prova a squadre mixed. In tutto questo, guai a sottovalutare lo svedese Sebastian Samuelsson oppure il francese Quentin Filloin Maillet.

La 10km Sprint maschile, gara valida per i Mondiali 2024 di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

SPRINT FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2024

Sabato 10 febbraio

17.05 10km Sprint maschile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2024

1 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 17:05:30 1

2 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:06:00

3 INVENIUS Otto FIN 2000 17:06:30

4 KUEHN Johannes GER 1991 17:07:00

5 EDER Simon AUT 1983 17:07:30

6 ILIEV Vladimir BUL 1987 17:08:00

7 DOLL Benedikt GER 1990 17:08:30

8 NELIN Jesper SWE 1992 17:09:00

9 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 17:09:30

10 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:10:00

11 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 17:10:30

12 RUNNALLS Adam CAN 1998 17:11:00

13 STROLIA Vytautas LTU 1992 17:11:30

14 r BOE Tarjei NOR 1988 17:12:00

15 FAK Jakov SLO 1987 17:12:30

16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 17:13:00

17 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 17:13:30

18 WRIGHT Campbell USA 2002 17:14:00

19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 17:14:30

20 CLAUDE Florent BEL 1991 17:15:00

21 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:15:30

22 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:16:00

23 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 17:16:30

24 STALDER Sebastian SUI 1998 17:17:00

25 ZAHKNA Rene EST 1994 17:17:30

26 gy BOE Johannes Thingnes NOR 1993 17:18:00

27 KRCMAR Michal CZE 1991 17:18:30

28 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 17:19:00

29 HARTWEG Niklas SUI 2000 17:19:30

30 NAWRATH Philipp GER 1993 17:20:00

31 BIONAZ Didier ITA 2000 17:20:30

32 DOHERTY Sean USA 1995 17:21:00 2

33 HOFER Lukas ITA 1989 17:21:30

34 GOW Christian CAN 1993 17:22:00

35 SINAPOV Anton BUL 1993 17:22:30

36 LANGER Thierry BEL 1991 17:23:00

37 CHOI Dujin KOR 1995 17:23:30

38 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 17:24:00

39 PLANKO Lovro SLO 2001 17:24:30

40 LAITINEN Heikki FIN 1994 17:25:00

41 SIIMER Kristo EST 1999 17:25:30

42 PERROT Eric FRA 2001 17:26:00

43 BRANDT Viktor SWE 1999 17:26:30

44 BIRKENTALS Renars LAT 2001 17:27:00

45 COLTEA George ROU 2000 17:27:30

46 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 17:28:00

47 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 17:28:30

48 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 17:29:00

49 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 17:29:30

50 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 17:30:00

51 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 17:30:30

52 KOMATZ David AUT 1991 17:31:00

53 SKLENARIK Tomas SVK 1999 17:31:30

54 STVRTECKY Jakub CZE 1998 17:32:00

55 HORN Philipp GER 1994 17:32:30

56 KAUKENAS Tomas LTU 1990 17:33:00

57 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 17:33:30

58 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 17:34:00

59 BRADFORD Noah AUS 2003 17:34:30

60 ANGELIS Apostolos GRE 1993 17:35:00

61 BURKHALTER Joscha SUI 1996 17:35:30

62 PRYMA Artem UKR 1987 17:36:00

63 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:36:30

64 GUNKA Jan POL 2002 17:37:00

65 MACKELS Marek BEL 1999 17:37:30 3

66 LEITNER Felix AUT 1996 17:38:00

67 USOV Mihail MDA 1996 17:38:30

68 BROWN Jake USA 1992 17:39:00

69 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 17:39:30

70 MARECEK Jonas CZE 2001 17:40:00

71 PUCHIANU Cornel ROU 1989 17:40:30

72 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 17:41:00

73 FINELLO Jeremy SUI 1992 17:41:30

74 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 17:42:00

75 FOMIN Maksim LTU 2000 17:42:30

76 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:43:00

77 MISE Edgars LAT 1998 17:43:30

78 BADACZ Konrad POL 2003 17:44:00

79 CESNEK Damian SVK 2001 17:44:30

80 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 17:45:00

81 DUDCHENKO Anton UKR 1996 17:45:30

82 TODEV Blagoy BUL 2001 17:46:00

83 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:46:30

84 RAENKEL Raido EST 1990 17:47:00

85 PLETZ Logan CAN 2000 17:47:30

86 VIDMAR Anton SLO 2000 17:48:00

87 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:48:30

88 SEPPALA Tero FIN 1996 17:49:00

89 LESIUK Taras UKR 1996 17:49:30 4

90 BADAN Matej SVK 2003 17:50:00

91 JAKOB Patrick AUT 1996 17:50:30

92 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 17:51:00

93 MIKYSKA Tomas CZE 2000 17:51:30

94 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:52:00

95 HIIDENSALO Olli FIN 1991 17:52:30

96 GERMAIN Maxime USA 2001 17:53:00

97 BORGLUM Haldan CAN 1999 17:53:30

98 DOVZAN Miha SLO 1994 17:54:00

99 MACKINE Jokubas LTU 2000 17:54:30

100 BUTA George ROU 1993 17:55:00

AZZURRI AL VIA

2 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:06:00

31 BIONAZ Didier ITA 2000 17:20:30

33 HOFER Lukas ITA 1989 17:21:30

76 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:43:00