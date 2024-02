Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024. Al femminile, un podio non si nega a nessuna

Il massimo circuito dello sci di fondo approda in Nord America, dove resterà per una decina di giorni. Si parte dal Canada, ovvero da Canmore. La location merita un posto nella storia della disciplina solo per essere stata palcoscenico delle competizioni olimpiche 1988. Altrimenti, nell’Alberta si è fatto tappa solo occasionalmente, come dimostra il fatto che vi si torni per la prima volta dal 2016.

A differenza del settore maschile, dove l’Italia si è tolta tantissime soddisfazioni, le donne hanno raccolto ben poco su queste nevi. Si registra un unico podio in diciannove appuntamenti. La firma è quella di Magda Genuin, terza classificata nella sprint a skating di fine gennaio 2008.

Canmore 2024 è a tutti gli effetti una macro-tappa, poiché si dipanerà su cinque giorni. Si parte venerdì con una 15 km mass start in tecnica libera. Sabato si assisterà a una sprint, sempre in passo pattinato. Domenica spazio alla tecnica classica, con una 20 km mass start. Infine, appendice martedì prossimo con un’altra sprint, ma in alternato.

CANMORE (DONNE) – I RISULTATI DEL 2016

(ULTIMA VOLTA IN CUI SI È GAREGGIATO)

Sprint TC

1) Falla – 2) Jacobsen – 3) Østberg

Skiathlon

1) Weng H. – 2) Johaug – 3) Jacobsen

10 km TL

1) Østberg – 2) Weng H. – 3) Pärmäkoski

Pursuit Time 10 km TC

1) Pärmäkoski – 2) Johaug – 3) Diggins

CANMORE FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL

2008 : 1) Crawford – 2) Manninen – 3) Genuin

2012 : 1) Falla – 2) Randall – 3) Brun-Lie

Sprint TC

2008 : 1) Majdic – 2) Jacobsen – 3) Kowalczyk

2010 : 1) Kowalczyk – 2) Ingemarsdotter – 3) Renner

2016 : 1) Falla – 2) Jacobsen – 3) Østberg

10 km TL

2005 : 1) Tchepalova – 2) Scott – 3) Sachenbacher

2008 : 1) Shevchenko – 2) Medvedeva – 3) Kowalczyk

2010 : 1) Kalla – 2) Kowalczyk – 3) Khazova

2016 : 1) Østberg – 2) Weng H. – 3) Pärmäkoski

20 km TC mass start

Nessun precedente