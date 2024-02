Sci alpino, strada spianata per Gut-Behrami? A Soldeu possibile sorpasso su Shiffrin, ancora assente

Lara Gut-Behrami si è scatenata nel mese di gennaio, dimostrando di essere in uno stato di forma davvero eccezionale. La fuoriclasse svizzera ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo (superG di Altenmarkt, superG di Cortina d’Ampezzo, gigante di Kronplatz) ed è salita sul podio in altre tre occasioni (seconda nel gigante di Kranjska Gora e nella discesa libera di Cortina, terza nel superG di Altenmarkt).

L’elvetica si è portata ad appena 95 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin, caduta nella prima gara sull’Olympia delle Tofane. La fuoriclasse americana ha annunciato che non rientrerà in gara in occasione dell’appuntamento di Soldeu, dove sono in programma un gigante e uno slalom nel weekend del 17-18 febbraio. Lara Gut-Behrami ha dunque la concreta possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla rivale e potrebbe addirittura operare il sorpasso ad Andorra.

La rossocrociata non disputerà lo slalom, ma in gigante può vincere come ha già fatto di recente a Kronplatz e così balzerebbe al comando della graduatoria con cinque punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin. La 32enne appare al momento la pretendente più accreditata alla conquista della Sfera di Cristallo: al momento non si sa quando rientrerà Shiffrin e soprattutto il calendario propone più gare in discipline veloci che in quelle tecniche. Inoltre l’americana saprà subito fare risultato quando si presenterà al cancelletto di partenza?

Lara Gut-Behrami sembra favorita dal calendario. La Campionessa Olimpica di superG potrà infatti fare affidamento su quattro discese (due a Crans Montana, una a Kvitfjell, una a Saalbach) e cinque superG (uno a Crans Montana, due in Val di Fassa, uno a Kvitfjell, uno a Saalbach), senza dimenticarsi che potrà fare punti pesanti in gigante (uno a Soldeu, uno ad Are, uno a Saalbach).

A Shiffrin resteranno due slalom (uno ad Are e uno a Saalbach) dove l’avversaria non gareggia, ma sulla carta resta favorita su Gut in gigante, mentre è sfavorita tra discesa e superG. La Coppa del Mondo sembrava chiusa soltanto fino a un paio di settimane fa, ora è clamorosamente riaperta e la fuoriclasse svizzera mina le certezze della padrona del Circo Bianco, che ha alzato al cielo il trofeo nel 2017, 2018, 2019, 2022, 2023.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

10 febbraio Gigante a Soldeu (Andorra)

11 febbraio Slalom a Soldeu (Andorra)

16 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

17 febbraio Discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

18 febbraio SuperG a Crans Montana (Svizzera)

24 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

25 febbraio SuperG in Val di Fassa (Italia)

2 marzo Discesa libera a Kvitfjell (Norvegia)

3 marzo SuperG a Kvitfjell (Norvegia)

9 marzo Gigante ad Are (Svezia)

10 marzo Slalom ad Are (Svezia)

16 marzo Slalom a Saalbach (Austria)

17 marzo Gigante a Saalbach (Austria)

22 marzo SuperG a Saalbach (Austria)

23 marzo Discesa libera a Saalbach (Austria)