Salto con gli sci, fa troppo caldo. Cancellata la tappa di Coppa del Mondo di Rasnov

Anche il massimo circuito del salto con gli sci è costretto a fare i conti con una cancellazione. L’appuntamento di Coppa del Mondo femminile programmato a Rasnov dal 16 al 18 febbraio è difatti stato stralciato dal calendario a causa delle pessime condizioni metereologiche in cui versa la località romena.

Non solo non c’è neve, ma nei prossimi giorni sono previste temperature comprese tra i 5° e i 13°, dinamica che rende impossibile l’innevamento della zona d’atterraggio del Trambulina Valea Carbunarii. Nonostante l’impianto sia minuto, la situazione è evidentemente ingestibile per il comitato organizzatore transilvano.

Si vedrà se le due gare in programma saranno recuperate altrove, ma al riguardo non c’è da essere particolarmente ottimisti. A differenza di quanto avviene fra i maschi, dove si fa in fretta a trovare alternative, le ragazze sono sovente costrette a incassare la riduzione del numero di competizioni programmate nell’arco di un inverno.

Bisogna pertanto aguire che la Coppa del Mondo femminile riprenderà nel weekend del 24-25 febbraio a Hinzenbach (Austria). La speranza è che qualche Paese si metta una mano sul cuore (e l’altra nel portafoglio) allo scopo di “salvare” almeno uno dei appuntamenti. Se non dovesse essere la federazione austriaca, la palla passa a quella norvegese, dove si gareggerà a oltranza nella seconda metà di marzo.