Sci di fondo, 7 azzurri convocati per la Coppa del Mondo a Minneapolis. De Fabiani rientra in Italia

Prosegue la tournée nordamericana della Nazionale di sci di fondo, attualmente impegnata nella Coppa del Mondo 2023-2024. Terminata la tappa canadese di Canmore, gli azzurri stanno raggiungendo in queste ore il Minnesota, direzione Minneapolis, per la due giorni di competizioni in cui andranno in scena una spint a tecnica libera ed una prova a partenza individuale sulla distanza di 10 chilometri nella medesima tecnica. Teatro delle gare sarà il fascinoso Theordor Wirth Park.

Saranno sette gli atleti coinvolti: a capitanare il team è Federico Pellegrino, seguito da Elia Barp, Michael Hellweger, Simone Daprà, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno.

Non sarà della partita invece Francesco De Fabiani, il quale ha fatto già rientro in Italia a causa di una leggera indisposizione.

Come ricorda la FISI, per Minneapolis sarà un vero e proprio debutto come sede di una tappa della rassegna itinerante. Non si può dire lo stesso invece del Minnesota, su cui pende un precedente datato: quello di Bibawik che, nel 1985, ospitò una 30 km maschile ed una 10 km femminile dove trionfarono rispettivamente Gunde Svan e Britt Pettersen.