Sci alpino, tutte le doppiette dell’Italia femminile nella storia. Bassino-Brignone in trionfo a Crans Montana

L’Italia gioisce per il risultato della seconda discesa libera femminile di Crans Montana, in Svizzera, nella quale Marta Bassino ha vinto con 0″54 su Federica Brignone, confezionando così quella che è la 19ma doppietta italiana in campo femminile in Coppa del Mondo di sci alpino (sono incluse nel conteggio anche 4 triplette).

E’ la quarta circostanza in cui Bassino e Brignone completano l’uno-due: è la terza volta che le due arrivano al traguardo in quest’ordine, dopo i giganti di Killington 2019 e Soelden 2020, mentre si sono scambiate i piazzamenti in occasione del gigante di Meribel 2022.

In due occasioni, inoltre, le due sono salite sul podio nelle triplette griffate dall’Italia: seconda Bassino e terza Brignone nella discesa di Bansko 2020 vinta da Elena Curtoni; prima Brignone e terza Bassino nel gigante di Aspen 2017 con Sofia Goggia seconda.

DOPPIETTE FEMMINILI IN COPPA DEL MONDO

1. Marta Bassino 2. Federica Brignone – DH Crans Montana (Svi) – 26/02/2024

1. Sofia Goggia 2. Federica Brignone – DH Crans Montana (Svi) – 26/02/2023

1. Elena Curtoni 2. Sofia Goggia – SG St. Moritz (Svi) – 16/12/2022

1. Federica Brignone 2. Marta Bassino – GS Meribel (Fra) – 20/03/2022

1. Federica Brignone 2. Elena Curtoni – SG St. Moritz (Svi) – 12/12/2021

1. Marta Bassino 2.Federica Brignone – GS Soelden (Aut) – 17/10/2020

1. Federica Brignone 2. Sofia Goggia – SG Rosa Khutor (Rus) – 02/02/2020

1. Sofia Goggia 2. Federica Brignone – SG St. Moritz Sui) – 14/12/2019

1. Marta Bassino 2. Federica Brignone – GS Killington (Usa) – 30/11/2019

1. Karen Putzer 2. Denise Karbon – GS Lillehammer (Nor) – 16/03/2003

1. Karen Putzer 2. Daniela Ceccarelli – SG St. Moritz (Svi) – 22/12/2001

1. Karen Putzer 2. Alessandra Merlin – SG St. Moritz (Svi) – 19/12/1999

1. Sabina Panzanini 2. Deborah Compagnoni – GS Maribor (Slo) – 03/01/1997

1. Bibiana Perez 2. Morena Gallizio – K Hafjell (Nor) 14/03/1993

1. Daniela Zini 2. Maria Rosa Quario – SL Limone Piemonte (Ita) – 23/01/1984

TRIPLETTE FEMMINILI IN COPPA DEL MONDO

1. Elena Curtoni 2. Marta Bassino 3. Federica Brignone – DH Bansko (Bul) 25/01/2020

1. Sofia Goggia 2. Federica Brignone 3. Nadia Fanchini – DH Bad Klinkerkhheim (Aut) – 14/01/2018

1. Federica Brignone 2. Sofia Goggia 3. Marta Bassino – GS Aspen (Usa) – 19/03/2017

1. Deborah Compagnoni 2. Sabina Panzanini 3. Isolde Kostner – GS Narvik (Nor) – 02/03/1996