Hintermann torna a vincere nella discesa di Kvitfjell. Bosca miglior italiano, rimpianti per Paris

Sventola la bandiera della Svizzera sul gradino più alto del podio nella discesa di Kvitfjell, ma questa volta non è per Marco Odermatt, ma bensì per il connazionale Niels Hintermann, che conferma di avere un feeling speciale con la pista norvegese, centrando il suo terzo successo della carriera in Coppa del Mondo, il secondo in discesa e sempre in questa località.

Una vittoria arrivata per soli otto centesimi, quelli che lo distanziano da Vincent Kriechmayr, secondo al traguardo. L’austriaco, però, festeggia il primo podio in discesa di una stagione veramente al di sotto delle aspettative. Al terzo posto si piazza il canadese Cameron Alexander, staccato di 19 centesimi, che aveva già confermato dalle prove cronometrate di essere uno tra i favoriti oggi.

Quarta posizione per l’americano Bryce Bennett (+0.29), che ha preceduto lo svizzero Franjo Von Allmen, che ormai sta diventando una bellissima realtà in questa Coppa del Mondo. Il 22enne di Boltigen ha centrato il miglior risultato della carriera in discesa libera, chiudendo al quinto posto a 43 centesimi dal connazionale.

Tantissimi gli inserimenti con i pettorali più alti, come il canadese Jeffrey Read che con il 37 si è inserito al sesto posto con 76 centesimi di ritardo dalla vetta. Solo settimo Marco Odermatt, che ha concluso a pari merito con l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.75). Completano la Top-10 altre sorprese come lo svizzero Josua Mettler (+0.77) e l’americano Sam Morse (+0.79).

Il migliore degli azzurri è stato Guglielmo Bosca, che ha sfiorato l’ingresso tra i primi dieci. Alla fine l’azzurro è dodicesimo (+0.93). Enormi rimpianti per Dominik Paris. Purtroppo l’altoatesino ha commesso un grave errore nella zona del motocross, sdraiandosi praticamente a terra dopo l’atterraggio dal dosso. Alla fine Paris ha concluso ad un secondo da Hintermann, ma senza quell’intoppo sarebbe stato ampiamente in lotta per la vittoria.