Biathlon, Lisa Vittozzi argento ai Mondiali: “Gara perfetta, ma non volevo farmi battere. Posso giocarmi altre medaglie”

Lisa Vittozzi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nell’inseguimento ai Mondiali 2024 di biathlon. L’azzurra ha incantato a Nove Mesto (Repubblica Ceca) ed è salita sul podio iridato per la nona volta in carriera (la terza in una gara individuale). La sappadina ha firmato una splendida rimonta dopo la sprint di due giorni fa, ha commesso un errore e ha chiuso alle spalle della francese Julia Simon e davanti alle altre transalpine Justine Braisaz e Sophie Chauveau.

Si tratta del primo alloro per l’Italia in questa edizione della manifestazione mondiale, il miglior viatico in vista della seconda settimana che proporrà individuale e mass start, oltre alla staffetta di genere e alla single mixed. Lisa Vittozzi ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Oggi sono veramente soddisfatta di quello che ho fatto, per me è stata una gara perfetta. Le francesi erano due davanti e sono molto forti“.

L’azzurra ha proseguito nella propria analisi: “Ho cercato di tenere molto forte di testa, non volevo sprecare energie nella prima parte, perché volevo tenermi per il finale. Ho gestito al meglio le energie, ma oggi non volevo farmi battere. È una medaglia che mi dà molta fiducia: sono arrivata qui non sapendo cosa aspettarmi perché avevo sofferyo di mal di schiena. Ora so che quando sto bene posso giocarmi le medaglie e lo farò nelle prossime gare“.