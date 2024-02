Sci alpino, scatta il fine settimana di Crans Montana. Lara Gut-Behrami in casa prova la fuga in classifica

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul lungo fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Mont Lachaux” vivremo ben tre gare che, visto quello che sta succedendo all’interno del Circo Bianco, potrebbero andare a indirizzare in maniera importante la rincorsa alla Sfera di Cristallo.

Inutile girarci attorno. Il prolungarsi dell’assenza di Mikaela Shiffrin, ancora alle prese con il recupero dopo la brutta caduta di Cortina d’Ampezzo, potrebbe davvero permettere a Lara Gut-Behrami di scappare a livello di classifica generale. L’elvetica, dopo la clamorosa rimonta sfociata nella vittoria di Soldeu, ha superato la nativa di Vail (+5 lunghezze ora) e proverà a mantenere il piede ben fisso sull’acceleratore in occasione del weekend di casa.

Il programma sarà davvero ricchissimo. Si inizierà infatti già dalla giornata di domani con la prima discesa alle ore 10.30, mentre sabato 17 febbraio si replicherà con la seconda discesa. Il programma del weekend di Crans Montana si concluderà poi domenica 18 febbraio sempre alle ore 10.30 con un superG.

In poche parole, per Lara Gut-Behrami ci sono 300 punti in palio per mettere un bel “mattoncino” nella corsa alla Sfera di Cristallo, aspettando il rientro di Mikaela Shiffrin. Dal punto di vista delle italiane, invece, con Sofia Goggia out, vedremo nuovamente Federica Brignone e Marta Bassino a caccia dei successi di tappa, con le sorelle Nadia e Nicol Delago e le altre azzurre che proveranno la giusta zampata sulla “Mont Lachaux”.