Sci alpino, Paris eguaglia Odermatt ed è terzo nel superG di Kvitfjell! Si rivede Kriechmayr

Vincent Kriechmayr torna sul gradino più alto del podio in questa stagione, conquistando il successo nel superG di Kvitfjell, il secondo dopo quello ottenuto in Val Gardena lo scorso dicembre. Si tratta della diciottesima vittoria in carriera per l’austriaco, che ha fatto sua una gara “sprint”, visto che la partenza è stata abbassata al salto “Russi” per la scarsa visibilità nella parte alta.

Una vittoria maturata completamente nell’ultimo tratto di pista, dove l’austriaco ha guadagnato moltissimi decimi rispetto a tutti gli avversari. Il canadese Jeffrey Read ha sognato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma comunque festeggia il primo podio, concludendo al secondo posto a 17 centesimi dal vincitore.

Fa festa anche l’Italia con il podio raggiunto da Dominik Paris. L’altoatesino scaccia la delusione per l’errore di ieri in discesa, che gli ha tolto molto probabilmente anche la vittoria e conferma il suo enorme feeling con la pista di Kvitfjell, terminando al terzo posto con un ritardo di 19 centesimi

Sarà un podio a quattro, visto che al terzo posto a pari merito con Paris c’è Marco Odermatt, che deve rimandare la conquista della coppa di specialità, avendo un vantaggio di 81 punti (450 contro 369) con una gara ancora solamente da disputare.

Essendo una gara sprint ci sono distacchi veramente risicati. Quinta posizione per il canadese Cameron Alexander (+0.21), che ha preceduto un ottimo Guglielmo Bosca (+0.31), che si conferma ormai tra i migliori della specialità. Settimo posto per lo svizzero Arnaud Boisset (+0.34) davanti all’austriaco Raphael Haaser (+0.35). Mattia Casse conclude nono (+0.41) e conferma un bel risultato per la squadra azzurra. A completare la Top-10 c’è l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.42).