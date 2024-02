Sci alpino, Mikaela Shiffrin fissa la data del ritorno! Coppa del Mondo ormai compromessa

La statunitense Mikaela Shiffrin potrebbe rimandare il rientro in gara al fine settimana del 9-10 marzo, quando ad Åre si disputeranno un gigante ed uno slalom, saltando così le tappe di Crans Montana, Val di Fassa e Kvitfjiell. Lo riporta Gianmario Bonzi,

La statunitense, inoltre, anche nelle successive finali di Saalbach potrebbe disputare soltanto le due gare nelle discipline tecniche (slalom il 16 e gigante il 17 marzo), per certificare la vittoria della Coppa del Mondo di specialità tra i pali stretti.

Nel caso in cui si dovessero verificare queste circostanze, allora l’elvetica Lara Gut-Behrami sarebbe praticamente ad un passo dal successo nella classifica generale: per la svizzera si tratterebbe del secondo trionfo in carriera dopo quello arrivato nella stagione 2015-2016, ben otto anni fa.

Questi gli aggiornamenti forniti dalla stessa Shiffrin: “Stiamo lavorando su una tempistica di 4-6 settimane dall’incidente, viste le lesioni riportate: distorsione del legamento collaterale mediale, distorsione del legamento Tib-Fib sia al ginocchio sia alla caviglia e contusioni ossee“.

Sul recupero dall’infortunio: “Sapevamo che Åre sarebbe stato l’obiettivo, ma non escludevamo una tempistica più breve nel caso in cui i miei sintomi e la mia tolleranza al carico fossero migliorati più rapidamente. Avevamo bisogno di vedere come il mio ginocchio avrebbe risposto a un po’ di recupero e a una progressione del carico in uno stimolo specifico per lo sci. È stato un approccio ‘giorno per giorno’ e la nostra progressione è stata dettata da criteri oggettivi“.

Sui prossimi appuntamenti: “Non gareggerò a Crans Montana, ovviamente, ma questo non è mai stato nei miei piani per questa stagione. Attualmente stiamo dando la priorità al ritorno nelle specialità tecniche. L’approccio è ancora ‘giorno per giorno’ e continuerà ad essere guidato da obiettivi specifici“.

Le prossime tappe verso il rientro: “Sto migliorando ogni giorno. Stiamo pianificando di introdurre lo sci nel mio programma di riabilitazione nel corso della prossima settimana e valuteremo la mia risposta quotidianamente. Uno degli elementi più importanti per tornare ad allenarmi sulla neve e a gareggiare in modo sicuro è assicurarmi di avere una potenza e una rapidità simmetriche, cosa che non è ancora avvenuta“.