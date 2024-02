Salto con gli sci, Coppa del Mondo maschile Sapporo 2024. Si gareggia a casa di Ryoyu Kobayashi!

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci prosegue il suo peregrinare per l’orbe terracqueo. Dopo la tappa nordamericana, il massimo circuito è pronto ad andare in scena in Asia. Nell’imminente fine settimana si gareggerà a Sapporo (Giappone), ovvero in una delle località dalla storia più ricca.

Si può parlare di “Grande classica d’Oriente” perché, a oggi, Sapporo ha organizzato ben 80 gare individuali di primo livello. Solamente Oberstdorf e Planica possono vantarne di più. Peraltro, l’Ōkurayama, ovvero il Large Hill, ha ospitato 63 delle suddette prove. Questo gli permette di essere uno dei trampolini più utilizzati nella storia della Coppa del Mondo, secondo solo al Groß-Titlis-Schanze di Engelberg.

Insomma, qui a più riprese è stata scritta la storia della disciplina ed è un vero peccato che, soprattutto a inizio XXI secolo, l’appuntamento nipponico venisse snobbato da molte nazioni di vertice. Cionondimeno, tale discutibile dinamica è venuta meno in tempi recenti, fornendo alla località dell’Hokkaido un campo partenti degno del suo blasone.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°14

Luogo: Sapporo (Giappone)

Impianto: Ōkurayama (HS134)

Competizioni ospitate: 63 [Large Hill]

Prima gara: 11 febbraio 1972 {Olimpiadi}

Prima gara: 12 gennaio 1980 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 22 gennaio 2023

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – PREVC Peter (SLO)

2014 – DAMJAN Jernej (SLO)

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – KOUDELKA Roman (CZE)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2016 – FANNEMEL Anders (NOR)

2017 – PREVC Peter (SLO) {Ex aequo}

2017 – KOT Maciej (POL) {Ex aequo}

2017 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2020 – SATO Yukiya (JPN)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 – KRAFT Stefan [AUT] (4-2-2)

6 – PREVC Peter [SLO] (4-1-1)

5 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (2-0-3)

5 – STOCH Kamil [POL] (1-3-1)

5 – KASAI Noriaki [JPN] (0-2-3)

3 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (0-2-1)

2 – AMMANN Simon [SUI] (2-0-0)

2 – KOUDELKA Roman [CZE] (1-0-1)

2 – KUBACKI Dawid [POL] (0-1-1)

1 – KOT Maciej [POL] (1-0-0)

1 – SATO Yukiya [JPN] (1-0-0)

1 – PREVC Domen [SLO] (0-1-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (0-1-0)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-0)

1 – ZAJC Timi [SLO] (0-1-0)

1 – LEYHE Stephan [GER] (0-1-0)

1 – JOHANSSON Robert [NOR] (0-0-1)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

44 (17-12-15) – AUSTRIA

32 (11-6-15) – GIAPPONE

27 (8-10-9) – NORVEGIA

24 (3-12-9) – FINLANDIA

19 (8-6-5) – GERMANIA [All-Inclusive]

18 (6-7-5) – SLOVENIA [All-Inclusive]

12 (5-4-3) – POLONIA

6 (3-1-2) – REP.CECA [All-Inclusive]

4 (2-2-0) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 21° il 20 gennaio 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 32° il 21 gennaio 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 37° il 21 gennaio 2023