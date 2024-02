Sci alpino, Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro: “Divertente guardare le gare in tv”

La statunitense Mikaela Shiffrin ha confermato il rientro in gara nel fine settimana del 9-10 marzo, quando ad Åre, in Svezia, si disputeranno un gigante ed uno slalom, saltando così anche le gare veloci di Kvitfjiell, in Norvegia, previste nel prossimo weekend. La statunitense, inoltre, anche nelle successive finali di Saalbach potrebbe disputare soltanto le due gare nelle discipline tecniche (slalom il 16 e gigante il 17 marzo), per certificare la vittoria della Coppa del Mondo di specialità tra i pali stretti. L’elvetica Lara Gut-Behrami è praticamente ad un passo dal successo nella classifica generale, potendo contare già su un margine di 205 punti sulla statunitense: per la svizzera si tratterebbe del secondo trionfo in carriera dopo quello arrivato nella stagione 2015-2016, ben otto anni fa.

Il messaggio di Mikaela Shiffrin sui social: “Ciao a tutti! Molti di voi mi hanno chiesto quando tornerò, quindi volevo darvi un piccolo aggiornamento. È stato così divertente guardare la Coppa del Mondo ultimamente, sono stata così emozionata per le mie compagne di squadra Paula (Moltzan, ndr), AJ (Hurt, ndr), Jackie (Wiles, ndr), ecc., è stato davvero incredibile vedere le donne statunitensi performare così bene. È stato anche divertente guardare Lara (Gut-Behrani, ndr), che è stata semplicemente meravigliosa e continua a mostrare una sciata davvero stimolante! Comunque, tifo per tutti voi e buona fortuna ai nostri ragazzi di Palisades Tahoe!! Ci vediamo ad Åre. Rimanete sintonizzati“.