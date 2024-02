A che ora partono Della Vite e gli italiani nel gigante di Palisades Tahoe stasera: n. di pettorale, orari, tv

Trasferta americana all’inizio del tramonto della stagione per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si parte con un gigante a Palisades Tahoe, con la gara che sarà nella serata italiana. Prima manche che si disputerà alle 19.00, la seconda e decisiva, con l’inversione dei trenta, scatterà alle 22.00.

Tutti contro Marco Odermatt, con il fuoriclasse rossocrociato ancora imbattuto tra le porte larghe in stagione. Lo svizzero ha inanellato sei successi in altrettanti giganti disputati, ed è in piena corsa per completare la stagione perfetta in una disciplina. Odermatt ha vinto sì in rimonta, ma in verità ha quasi sempre dominato, con un vantaggio incredibile, sia tecnico che in termini di distacco, su tutti i suoi rivali. L’anno scorso l’elvetico qui ha però perso per pochi centesimi, arrivando alle spalle di Marco Schwarz. L’austriaco ovviamente è ancora ai box per infortunio, proverà a mettere il bastone tra le ruote allo svizzero Manuel Feller. Attenzione anche al croato Filip Zubcic e allo sloveno Zan Kranjec, così come la pattuglia norvegese, con un Alexander Steen Olsen in crescita anche in gigante.

Per quel che riguarda l’Italia l’unico a partire tra i primi quindici sarà Filippo Della Vite. Il classe 2001 ha pescato il pettorale n.14 , e sono affidate a lui le maggiori speranze. L’Italia è ancora a secco di podi, a livello maschile, nelle discipline tecniche, e ottenerli da qui a fine stagione non sarà semplice. In gigante quasi l’unica speranza è Della Vite, in crescita nelle ultime uscite, ma l’italiano deve fare un ulteriore passo avanti e completare due manche senza errori. Nei primi trenta partiranno anche Luca De Aliprandini (17), Giovanni Borsotti (18), Alex Vinatzer (22) e Hannes Zingerle (29), mentre l’obiettivo sarà la qualifica per Tobias Kastlunger (55).

Guarda il gigante maschile di Palisades Tahoe su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito a che ora partono Della Vite e gli italiani, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante maschile di Palisades Tahoe (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 24 febbraio

Ore 19.00 Prima manche gigante maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

Ore 22.00 Seconda manche gigante maschile Palisades Tahoe (Stati Uniti)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE PALISADES TAHOE

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

racing

6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

15 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

break

16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

20 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

21 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

22 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

break

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

24 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

25 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

27 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

racing

28 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

29 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

30 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

break

31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

32 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

34 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

35 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

36 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

37 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

38 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

40 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

41 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

42 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

43 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

45 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

46 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

47 422730 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR Head

48 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

49 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

50 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

51 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

52 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer

racing

53 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Nordica

54 54729 PRAMSTALLER Kilian 2002 AUT Blizzard

55 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

57 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Voelkl

58 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

59 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar