Sci alpino, Marta Bassino ha vinto in 4 specialità: nessuna italiana ci era riuscita! E la scorrevolezza…

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese si è imposta sulla pista svizzera, riuscendo a precedere Federica Brignone e la padrona di casa Lara Gut-Behrami. Si tratta di un risultato davvero di lusso per la quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 27 febbraio), che è tornata a ruggire dopo una prima parte di stagione particolarmente difficile e avara di grandi risultati considerando l’enorme talento dell’azzurra.

Marta Bassino ha conquistato il settimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, il primo in assoluto in questa specialità. I sei precedenti erano tutti arrivati in gigante, l’ultimo il 10 dicembre 2022 a Sestriere. La serie si era aperta il 30 novembre 2019 a Killington, poi erano giunti il sigillo a Soelden il 17 ottobre 2020, l’affermazione a Courchevel il 12 dicembre 2010, la doppietta a Kranjska Gora il1 6-17 gennaio 2021.

Spostandoci dalla Coppa del Mondo ai Mondiali, Marta Bassino è riuscita a imporsi nel superG di Courchevel l’8 febbraio 2023 e nel parallelo di Cortina d’Ampezzo il 16 febbraio 2021. Nel palmares dell’azzurra spiccano infatti due medaglie d’oro iridate, ottenute nelle ultime due edizioni della prestigiosa manifestazione. Marta Bassino ha così vinto gare di primo livello (Olimpiadi, Mondiali, Coppa del Mondo) in ben quattro specialità differenti: discesa libera, superG, gigante, parallelo. Le mancano solo slalom e combinata.

Mai nessuna italiana era riuscita in questa impresa (ad esempio Federica Brignone è ferma a quota tre: gigante, superG, combinata). L’unico azzurro a riuscirci in passato, ma sul fronte maschile, era stato Gustav Thoeni, che nel corso della sua straordinaria carriera è salito sul gradino più alto del podio in slalom, gigante, combinata e parallelo.