Slittino, Voetter/Oberhofer seconde a Oberhof: per un millesimo tornano in testa alla classifica!

Sono i millesimi a decidere la gara di Oberhof dedicata alla Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile. Vince la Germania, ma non con il duo leader della classifica di specialità: a trionfare infatti sono Dajana Eitberger e Saskia Schirmer che trovano la prima vittoria della stagione.

Come detto, questione di millesimi in una seconda run appassionante: rimonta vincente per le teutoniche con il tempo totale di 1’25”889, dalla terza posizione della prima run al trionfo.

Seconde le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer: i millesimi danno e i millesimi tolgono. Sono otto a dividere la coppia tricolore dalla vittoria, ma ne basta uno per sopravanzare Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che erano al comando dopo la run iniziale. Per le azzurre setimo podio in sette gare, a testimonianza di una costanza di rendimento incredibile nella stagione.

Un millesimo che può risultare decisivo ai fini della Coppa del Mondo: con i punti guadagnati oggi infatti torna al comando la coppia azzurra, detentrice del titolo. Cinque lunghezze a dividere le due coppie quando mancano ancora quattro gare al termine (a partire dalla sprint di domani).