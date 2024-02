Sci alpino, Lenz Haechler vince lo slalom dei Mondiali Junior, Edoardo Saracco 9° primo degli azzurri

Lenz Haechler si è aggiudicato lo slalom in notturna valevole per i Campionati Mondiali junior 2024 di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia).

Sulla pista transalpina di Morzine lo svizzero, secondo dopo la prima manche, ha chiuso al comando con il tempo complessivo di 1:40.70, approfittando dell’uscita di scena del finlandese Eduard Hallberg (primo a metà gara, ma che ha inforcato nella seconda).

Medaglia d’argento per l’austriaco Moritz Zudrell a 39 centesimi, mentre quella di bronzo la conquista il norvegese Hans Grahl-Madsen a 57. Quarta posizione per il suo connazionale Theodor Braekken a 87 centesimi, quinta per lo statunitense Stanley Buzek a 99, dopo aver recuperato ben 21 posizioni nella seconda manche.

Sesto lo svedese Fabian Ax Swartz a 1.01, settimo lo statunitense Cooper Puckett a 1.05, ottavo il suo connazionale Camden Palmquist a 1.40, nono il nostro Edoardo Saracco a 1.46, quindi completa la top10 lo svedese Philip Jonsson a 1.51.Non ha concluso la sua prova Stefano Pizzato.