Sci alpino, Laura Pirovano: “Buona gara, peccato aver mancato il podio per pochi centesimi…”

Laura Pirovano chiude con il sorriso la prima discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Mont Lachaux” abbiamo assistito all’ennesimo successo della padrona di casa Lara Gut-Behrami, con le azzurre che hanno mancato il podio davvero per un soffio.

La ticinese ha preceduto la connazionale Jasmine Flury e l’austriaca Cornelia Huetter (entrambe a 21 centesimi), quindi dalla quarta alla sesta posizione troviamo proprio Laura Pirovano (+0.30), Marta Bassino (+0.38) e Federica Brignone (+0.46), un trittico che, per un motivo o per un altro, ha mancato il colpaccio.

La sciatrice di Spiazzo in Val Rendena al termine della gara ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “Quei pochi centesimi bruciano come sempre. Ad ogni modo voglio guardare al bicchiere mezzo pieno e ragionare. Era una gara corta per cui si sapeva che saremmo state tutte molto vicine a livello di distacchi”.

“Ho due avversarie davanti a me a soli 9 centesimi – prosegue – ma ne ho anche altrettante alle mie spalle a una distanza simile. Ho disputato una buona gara, quello è ciò che conta. Ne mancano ancora due in questo weekend e farò di tutto per invertire il trend dei centesimi”.