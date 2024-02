Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde: “Prima di tutto voglio tornare a camminare. Poi penserò allo sci”

Dopo il tremendo botto relativo alla caduta in discesa a Wengen, di qualche settimana fa, Aleksander Aamodt Kilde è tornato a parlare questa mattina dando degli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche in seguito al periodo trascorso in ospedale, per un problema alla spalla e soprattutto per un taglio profondo alla gamba.

Il 31enne norvegese ha affermato, con tono molto serio: “In questo momento si tratta di poter camminare di nuovo. Non si tratta di tornare con gli sci ai piedi, ma di tornare alla vita di tutti i giorni”.

“Ora – ha aggiunto nella traduzione di Eurosport – sono in una fase molto iniziale. I nervi sono coinvolti, quindi quando è così, le cose sono molto incerte. Ora si tratta di avere una visione d’insieme di quanto tempo possono durare le cose. Non si sa mai quanto tempo ci vorrà”.

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per capire se Kilde potrà tornare a essere della partita nel “Circo Bianco”: il classe 1992 nel suo palmares vanta 21 vittorie in Coppa del Mondo, di cui 12 in discesa libera, a cui aggiungere anche 2 medaglie olimpiche e 2 medaglie iridate, fra supergigante e combinata.

Foto: Lapresse