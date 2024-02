Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Cortina, cadono Vipiteno e Unterland Cavaliers

Serata importante per la Alps Hockey League 2023-2024 che prosegue sempre più spedita nella sua seconda fase, in attesa dei play-off. Nel Master Round era sul ghiaccio Cortina che ospitava Salisburgo e ha centrato un importante successo per 3-2.

Nell’altro match, invece, Vipiteno se la doveva vedere contro Eisbaren ed è incappata in una sconfitta casalinga con il punteggio di 1-4. Passano al Girone di Qualificazione gli Unterland Cavaliers erano di scena in casa di Klagenfurt e sono tornati con un nettissimo ko per 1-7.

Negli altri due incontri in programma, Celje-Steel Wings Lienz si è conclusa sul punteggio di 4-3 mentre Lustenau-Kitzbuehel ha visto il punteggio finale di 6-4.

CLASSIFICA MASTER ROUND

1 Wipptal Broncos Weihenstephan 4 3 1 0 0 18 11 +7 10

2 Rittner Buam SkyAlps 3 2 1 0 0 13 9 +4 10

3 EK Die Zeller Eisbären 5 2 3 0 0 11 18 -7 9

4 Red Bull Hockey Juniors 4 2 2 0 0 12 10 +2 8

5 S.G. Cortina Hafro 3 2 0 0 1 12 10 +2 7

6 EC Bregenzerwald 5 0 4 1 0 13 21 -8 2

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONE A

1 SIJ Acroni Jesenice 3 1 1 0 1 9 11 -2 10

2 HC Meran/o Pircher 3 2 1 0 0 12 10 +2 9

3 HK RST Pellet Celje 5 2 2 1 0 19 15 +4 8

4 HC Gherdeina valgardena.it 3 2 1 0 0 14 14 +0 8

5 Steel Wings LINZ AG 4 0 2 1 1 10 14 -4 3

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONE B

1 Hockey Unterland Cavaliers 5 2 2 0 1 16 20 -4 11

2 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 4 1 2 1 0 15 17 -2 10

3 EC-KAC Future Team 4 2 1 0 1 14 10 +4 7

4 EHC Lustenau 3 2 1 0 0 10 8 +2 7

5 SHC Fassa Falcons 4 1 2 1 0 17 17 +0 5

