Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Palisades Tahoe 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prosegue con una settimana particolare. Il comparto maschile, infatti, volerà negli Stati Uniti per disputare due prove tecniche, mentre le donne saranno impegnate di nuovo in Italia per due prove veloci.

Il calendario vedrà i protagonisti delle discipline tecniche impegnati in un gigante (sabato 24 febbraio, ore 19.00 prima manche e seconda manche 22.00) e uno slalom (domenica 25 febbraio, ore 19.00 prima manche e ore 22.00 seconda manche) a Palisades Tahoe in California.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 24 febbraio

Ore 19.00 prima manche gigante maschile Palisades Tahoe

Ore 22.00 seconda manche gigante maschile Palisades Tahoe

Domenica 25 febbraio

Ore 19.00 prima manche slalom maschile Palisades Tahoe

Ore 22.00 seconda manche slalom maschile Palisades Tahoe

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport