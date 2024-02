Sci alpino, Alex Vinatzer: “Per la mia stagione non è un brutto risultato, ora guardo avanti”

A Chamonix, in Francia, è andato in scena lo slalom speciale maschile, unica gara del fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: vittoria per l’elvetico Daniel Yule, mentre in casa Italia arrivano il decimo posto di Alex Vinatzer, che rimonta 11 posizioni nella seconda manche, il 21° di Stefano Gross ed il 26° di Tommaso Sala. I primi due azzurri hanno parlato al sito della FISI.

Soddisfatto Alex Vinatzer: “La pista si è scaldata tanto e chi si è piazzato meglio nella prima manche ha dovuto fare grandi cose per stare davanti. Yule, con il pettorale 1 ha approfittato al massimo della situazione. Per quello che mi riguarda, ho fatto qualche piccolo errore, credo che per la mia stagione non sia un brutto risultato ed ora guardo avanti”.

Estremamente sintetico Stefano Gross, che ha recuperato tre posizioni nella seconda manche: “C’erano condizioni un po’ difficili da capire, io sono stato un po’ troppo rotondo. Forse si poteva cercare più linea, la mia strategia non ha pagato”.