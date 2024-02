Sci alpino, a Chamonix è rimasto solo lo slalom. Gli azzurri a caccia del podio perduto

Dopo la cancellazioni delle gare veloci di Garmisch e Chamonix, alla Coppa del Mondo di sci alpino è rimasto solamente lo slalom maschile in programma domenica sulla Verte des Houches. Una gara al momento confermata, anche se domenica è prevista pioggia a Chamonix e dunque c’è davvero il rischio che anche l’appuntamento tra i rapid gates possa essere cancellato.

Dopo il filotto di Manuel Feller (tre vittorie in quattro gare) c’è stato quello di Linus Strasser, con il tedesco che si è imposto prima a Kitzbuehel e poi a Schladming. L’austriaco, però, ha il pieno controllo della classifica di specialità, visto che comanda con 440 punti contro i 308 dello stesso Strasser.

Una gara quella di Chamonix molto attesa dai padroni di casa. Clement Noel ha vinto per due volte sulla Verte des Houches e va a caccia del tris e soprattutto di una vittoria che ancora gli è sfumata in questa stagione. Nella bagarre dello slalom, però, come sempre sono davvero tantissimi a poter lottare per il gradino più alto del podio. Attenzione agli svizzeri, con un Ramon Zenhaeusern che può riscattare un momento complicato su una pista sulla quale vanta una vittoria e due secondi posti.

Sono ormai passati due anni dall’ultimo podio dell’Italia in slalom (Razzoli terzo a Wengen). Davvero un periodo troppo lungo per una squadra azzurra che proprio non riesce a sbloccarsi. Alex Vinatzer e Tommaso Sala sono stati protagonisti anche di qualche manche positiva, ma senza mai metterne insieme due consecutivamente. Restano loro le migliori carte azzurre per provare a cancellare questo digiuno.

FOTO: FISI/Pentaphoto