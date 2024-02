Gangwon 2024, l’Italia saluta la Corea del Sud col settimo posto nella staffetta mista dello sci di fondo

L’ultima gara con la presenza di azzurrini alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, che si concluderanno quest’oggi a Gangwon, in Corea del Sud, registra il settimo posto dell’Italia nella staffetta 4×5 km mista dello sci di fondo vinta dalla Germania davanti a Francia e Svizzera.

La medaglia d’oro va alla Germania, che taglia il traguardo in 53’07″3, allungando nel finale sulla Francia, seconda a 5″7, e sulla Svizzera, terza 6″0, mentre resta ai piedi del podio la Svezia, quarta a 6″5. Più staccate le altre Nazioni: quinti gli Stati Uniti a 54″7, sesto il Canada a 1’18″6, settima l’Italia a 1’22″1, ottava la Finlandia a 1’22″5.

L’Italia ha schierato nelle due frazioni in tecnica classica Marie Schwitzer, 11ma al primo cambio, e Marco Pinzani, risalito al nono posto a metà gara. Nelle frazioni in tecnica libera Vanessa Cagnati ha mantenuto la nona piazza all’ultimo cambio, infine Federico Pozzi ha chiuso al settimo posto bruciando in volata la Finlandia.

L’Italia saluta così Gangwon con la vittoria nel medagliere, arrivata già ieri, maturata con la conquista di 11 ori, 3 argenti e 4 bronzi, per 18 podi complessivi. Lo sci di fondo ha contribuito con la vittoria di Federico Pozzi nella sprint maschile in tecnica libera.

