Sci alpinismo, Alba de Silvestro e Matteo Eydallin sul podio nella prova individuale di Coppa del Mondo a Villars

Altri due podi per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo sulle montagne di Villars, in Svizzera. Nella prova individuale Alba De Silvestro si prende la seconda piazza e viene seguita alacremente da Matteo Eydallin, terzo nella gara maschile.

De Silvestro si conferma tra le atlete più performanti del panorama internazionale: soltanto la fuoriclasse francese Emily Harrop riesce a starle avanti in 1:25’23, allungando nella seconda parte di gara; al terzo posto l’altra transalpina, Axelle Gachet Mollaret a 2’08”. Giulia Murada è quinta a 3’49”, Giulia Compagnoni chiude ottava (+5’09), Lisa Moreschini undicesima (+6’01) e Noemi Junod 19esima (+10’50).

Nella gara maschile arriva il graffio del vecchio leone Eydallin, che conquista il podio numero 31 della sua carriera in Coppa del Mondo, grazie anche alla penalizzazione inflitta al belga Maximilien Drion Du Chapois. A vincere è lo svizzero Remi Bonnet in 1:10’11”87, Thibault Anselmet riesce a scrollarsi di dosso l’azzurro soltanto nel finale, chiudendo secondo a 2’11” e distanziando il nostro portacolori per otto secondi.

Buona prestazione per tutta la Nazionale, con Nadir Maguet, Michele Boscacci e Robert Antonioli sesto, settimo ed ottavo, mentre Nicolò Canclini chiude la top 10. Dodicesimo Alex Oberbacher, mentre Davide Magnini è quindicesimo; Federico Nicolini arriva ventesimo, mentre Matteo Sostizzo è trentunesimo.