Scherma, Luigi Samele torna sul podio in Coppa del Mondo. Il pugliese è terzo a Tbilisi

A quasi un anno di distanza dall’ultima volta, Luigi Samele torna sul podio in Coppa del Mondo. Il pugliese ha concluso al terzo posto l’individuale di sciabola maschile a Tbilisi. Si tratta del diciottesimo podio in carriera per il veterano azzurro, che ottiene un risultato decisamente importante anche in vista della prova a squadre di domani, dove Samele dovrà guidare il quartetto azzurro ad un risultato che può dare o avvicinare la qualificazione olimpica.

A vincere è stato l’ungherese Aron Szilagyi, che si è imposto nell’ultimo atto contro l’iraniano Ali Pakdaman con il punteggio di 15-7. Il magiaro aveva battuto in semifinale Samele per 15-6, mentre nell’altra sfida Pakdaman si era imposto per 15-13 sul georgiano Sandro Bazadze.

Samele è l’unico degli azzurri che è riuscito ad approdare agli ottavi di finale, dove ha superato il tedesco Bonah per 15-7, mentre nei quarti di finale il pugliese ha poi sconfitto l’egiziano Elsissy con il punteggio di 15-11.

Eliminazione ai sedicesimi per Dario Cavaliere (6-15 contro il francese Patrice) e per Giovanni Repetti (10-15 contro Pakdaman). Fuori, invece, al primo turno gli altri azzurri: Michele Gallo, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.