Scherma, le spadiste azzurre si fermano agli ottavi. A Barcellona vince Kong

Continua lo strepitoso momento di Vivian Kong Man Wai. Dopo la vittoria nel Grand Prix di Doha, arriva un altro successo nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona. La rappresentante di Hong Kong e numero uno del ranking mondiale si è imposta in finale sulla sudcoreana Sera Kong con il punteggio di 12-11 all’ultima stoccata. Sul gradino più basso del podio ci salgono, invece la polacca Renata Knapik-Miazga e l’ungherese Eszter Muhari.

Nessuna delle azzurre è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale, dove si sono fermate Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi, tutte in tre assalti davvero molto combattuti. Purtroppo per Santuccio è stata fatale l’ultima stoccata, con la siciliana che si è arresa per 15-14 alla brasiliana Nathalie Moellhausen. Due sconfitte, invece, per 15-13 quelle di Navarria e Rizzi rispettivamente contro l’ucraina Olena Kryvytska e l’ungherese Muhari.

Nei sedicesime l’ultima stoccata è stata decisiva anche per Roberta Marzani, con l’azzurra che ha sfiorato una splendida vittoria contro la sudcoreana Song (13-12). Eliminazione allo stesso turno per Rossella Fiamingo, battuta 15-7 dall’ucraina Kharkova. Fuori al primo assalto Federica Isola, Alessandra Bozza e Lucrezia Paulis.

Domani si terrà la prova a squadre con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Serve un ottimo piazzamento alle azzurre per ottenere punti fondamentali in chiave qualificazione olimpica.