Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile: orario ritorno, programma, streaming

Oggi, mercoledì 28 febbraio (ore 20.00) si gioca Scandicci-Eczacibasi Istanbul, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Serve un’impresa alle ragazze di Barbolini per passare il turno contro le Campionesse del Mondo, che sono uscite vincitrici 3-2 nell’andata disputata in Turchia. Antropova e compagne hanno già dimostrato in stagione di sapere come si fa, non resta che mettere tutto quello che si ha a disposizione nei nove metri.

Scandicci non può sbagliare niente contro le ragazze guidata da Tijana Boskovic per ribaltare il risultato dell’andata. Le ragazze di Barbolini giocheranno con il pubblico a favore, in un PalaWanny che non deve perdere il confronto contro l’infuocato palazzetto di Istanbul di settimana scorsa. Le toscane arrivano dalla vittoria 3-0 sul campo di Cuneo in Serie A1, un risultato che le fa rimanere agganciate alla lotta per il secondo posto; successo arrivato anche per le turche, seconde in classifica con una sola sconfitta nelle 21 partite giocate fino ad adesso.

All’andata è stata battaglia pura, con Scandicci che ha sognato un altro scalpo, dopo quelli fatti nella fase a gironi, ma ha dovuto subire la rimonta delle padrone di casa. Eczacibasi che può contare su un roster eccezionale, con diverse stelle della nazionale campione d’Europa guidata da Santarelli: in cabina di regia agisce Naz Aydemil Akyol, che spesso si affida alla fidata connazionale Hande Baladin, martello di grande qualità che condivide la diagonale con la canadese Alexa Gray. Ovviamente la principale fonte d’attacco è la serba Boskovic, con Atropova chiamata alla super prestazione per reggere il confronto e trascinare Scandicci, che si deve affidare soprattutto al gioco di squadra, verso il penultimo atto.

Savino del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 28 febbraio

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.