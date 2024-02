Jastrzebski Wegiel-Piacenza oggi in tv, Champions League volley: orario ritorno, programma, streaming

Oggi mercoledì 28 febbraio (ore 18.00) si gioca Jastrzebski Wegiel-Piacenza incontro valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. All’andata la compagine guidata da Andrea Anastasi ha vinto al tie break, questo pomeriggio servirà una vittoria (o sconfitta 3-2 più Golden Set) per completare l’impresa, estromettere i forti polacchi e centrare l’accesso tra le prime quattro squadre d’Europa.

Piacenza ha ripreso a correre dopo un lungo periodo di sbandamento, e la netta vittoria per 3-0 nel weekend contro Civitanova in Superlega ha dato quell’ulteriore slancio di fiducia necessaria per affrontare al meglio l’importantissimo match di questa sera. Raggiungere le semifinali di Champions per Yuri Romanò e compagni sarebbe un risultato storico, e a quel punto ci sarebbero solo due partite da vincere per coronare un sogno. Di fronte però ci sarà uno Jastrzebski Wegiel assetato di rivincita, con le prospettive di un’altra battaglia campale come quella andata in onda settimana scorsa in Emilia Romagna.

I polacchi sono al comando del campionato casalingo, con 3 punti di vantaggio sullo Zawiercie dopo 23 giornate. Nell’ultima partita giocata hanno vinto 3-1 sul campo del Cuprum, dove l’allenatore Marcelo Mendez ha adoperato un ampio turnover, proprio in vista dell’appuntamento continentale. Nello Jastrzebski giocano diverse conoscenze italiane, sono pericolosi ai lati così come al centro; ma niente che Piacenza non possa pareggiare per giocarsi fino in fondo la qualificazione.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Jastrzebski Wegiel non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 28 febbraio

Ore 18.00 Jastrzebski Wegiel-Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA JASTRZEBSKI-PIACENZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.