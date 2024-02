Salto con gli sci, Zajc precede Prevc e Kraft in gara-1 sul trampolino di volo di Oberstdorf. 20° Insam

Timi Zajc si conferma un grande specialista delle gare sui trampolini di volo e vince la prima delle due competizioni individuali previste nel weekend sul Flying Hill HS235 di Oberstdorf (Germania) in occasione della quattordicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Dopo essersi imposto ieri in coppia con Domen Prevc nella Super Team, il 23enne ha archiviato il quarto successo della carriera nel circuito maggiore (tutti ottenuti su trampolini di volo) prendendosi inoltre la leadership provvisoria nella classifica generale della Coppa del Mondo di volo dopo la prima prova della stagione (Mondiali esclusi) su impianti di dimensioni estreme.

Doppietta slovena completata in seconda posizione da Peter Prevc, beffato dal più giovane compagno di squadra per 4.2 punti dopo aver chiuso davanti a tutti la prima serie, mentre l’austriaco Stefan Kraft si è collocato in terza piazza a 9 punti dalla vetta consolidando il suo pettorale giallo di leader della generale grazie al 6° posto di Ryoyu Kobayashi e al 7° di Andreas Wellinger, ovvero i suoi inseguitori più diretti.

Luci e ombre in casa Italia, a partire dalle qualificazioni. Andrea Campregher infatti non ha superato il taglio della top40, risultando il secondo degli esclusi dalla gara in 42ma posizione, mentre Giovanni Bresadola è stato squalificato nella seconda serie per tuta irregolare dopo aver superato la prima fase della competizione in 30ma piazza. Buona gara e solido 20° posto per Alex Insam.