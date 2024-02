Salto con gli sci femminile, l’Austria fa doppietta in gara-1 a Hinzenbach. Vince Pinkelnig, disastro Italia

La decima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci si è aperta quest’oggi sul trampolino piccolo HS90 di Hinzenbach con la doppietta in gara-1 (domani si disputerà la seconda gara individuale del weekend) dell’Austria padrona di casa grazie alle esperte Eva Pinkelnig e Jacqueline Seifriedsberger.

Quarto successo in stagione e 13° della carriera nel circuito maggiore per Pinkelnig, che ha regolato la compagna di squadra (leader dopo la prima serie ma con distacchi minimi fino alla settima posizione) Seifriedsberg per 2.9 punti grazie ad un secondo salto più competitivo. Podio completato in terza posizione dalla tedesca Katharina Althaus a 5.1 punti dalla vetta grazie ad una bella rimonta nella seconda parte di gara (in cui ha siglato il miglior punteggio parziale).

Prestazione solida e quarta piazza preziosa in ottica Sfera di Cristallo per la slovena Nika Prevc, a soli 6 decimi dalla top3, che consolida dunque la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo anche grazie al risultato negativo della sua prima inseguitrice Yuki Ito (oggi decima). Giornata disastrosa in casa Italia, che non riesce a piazzare neanche una singola atleta in zona punti nonostante le buone ambizioni della vigilia.

Molto deludente il 32° posto di Lara Malsiner, capace in passato di salire addirittura sul podio in questo contesto, ma oggi esclusa dalla seconda serie di gara per pochi decimi a causa di un pessimo atterraggio. Squalificata invece per tuta irregolare ancor prima di saltare Annika Sieff, che aveva ben figurato in precedenza con un’ottima 12ma piazza in qualificazione. Non si sono invece qualificate per la competizione Jessica Malsiner, Martina Ambrosi e Martina Zanitzer.