Salto con gli sci: Stefan Kraft conquista il trampolino di volo di Oberstdorf, Insam e Bresadola nei 30

Stefan Kraft colpisce ancora. L’austriaco conquista il trampolino di volo di Oberstdorf (HS235) e, se non ipoteca la Coppa del Mondo più di quanto non abbia già fatto, ci va vicino. Il successo arriva risalendo dalla seconda posizione in una tormentata (per molti) seconda serie: il vento è ballerino, ci sono 224 e 217 metri nelle due serie con 219.9 e 213.6 punti per un totale di 433.5.

Il grande beffato è Ryoyu Kobayashi: il giapponese, primo dopo la serie d’apertura con 224.5 punti e la stessa misura di Kraft, rimane corto di un paio di metri, ma soprattutto il suo secondo salto non è perfetto. Chiude a 422.1, terzo dietro anche a un grande Peter Prevc: lo sloveno rimonta dal sesto posto della prima serie volando a 224 metri per terminare a 430.2.

Ancora Slovenia al quarto posto con Timi Zajc, che fondamentalmente scende dal podio a causa del suo connazionale e per due decimi di punto rispetto a Kobayashi. Quinto e sesto gli austriaci Manuel Fettner (suo il salto più lungo della seconda serie, 229.5 metri) e Daniel Huber (mister 230 nella prima) a 417.8 e 416.2. In discesa anche Andreas Wellinger: il tedesco da quarto diventa settimo con 413.9, precedendo il terzo austriaco Michael Hayboeck con 411.8. Top ten anche per il norvegese Johann Andre Forfang con 408.3 e lo sloveno Domen Prevc con 407.

Capitolo italiani: se ad Andrea Campregher non è permesso di partire già in qualificazione (tuta irregolare), c’è un buon 20° posto per Alex Insam, che va due volte oltre i 200 metri (203.5 e 208.5) e finisce a 373. 25° Giovanni Bresadola con 354.3.