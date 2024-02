Short track, Italia d’argento nella staffetta femminile ai Mondiali juniores

Andati definitivamente in archivio i Mondiali 2024 junior di short track, di scena a Danzica. Sull’anello di ghiaccio polacco è arrivata una medaglia per la formazione azzurra, in una giornata che ha assegnato cinque titoli, ovvero quelli dei 1.000 metri, delle staffette monosesso e della staffetta mista.

Ebbene, sono state le ragazze nella prova a squadre a conquistare l’argento. Margherita Betti, Federica Cola, Sara Martinelli e Viola Simonini erano riuscite a farsi strada dai ripescaggi a livello di quarti di finale, andando poi a vincere la loro semifinale.

In Finale le azzurre avrebbero dovuto confrontarsi con Sud Corea, Ungheria e Polonia, ma le asiatiche hanno dato forfait a causa degli infortuni patiti da due atlete nel corso dei 1.000 metri. Pertanto, l’atto conclusivo ha visto ai nastri di partenza tre nazioni e la gara era solo in funzione di assegnare i colori delle medaglie. L’oro è andato alla formazione ungherese, che ha preceduto le nostre portacolori e le polacche.

Per quanto riguarda la staffetta mista, i rappresentanti del Bel Paese hanno preso parte alla Finale B, dopo non aver centrato l’accesso alla prova per le medaglie in semifinale. In questo caso, anche per la squalifica degli USA, gli azzurri hanno terminato al quinto posto nell’overall.

Parlando della staffetta maschile, c’è stata l’eliminazione in semifinale del quartetto nostrano e alla fine della fiera è arrivato un sesto posto, in conseguenza del secondo posto nella Finale B. Parlando delle gare individuali, nei 1000 metri donne, Betti si è spinta fino alle semifinali, disputando successivamente la Finale B che ha concluso al secondo posto. Considerando il computo complessivo, il piazzamento è stato il settimo. Simonini, invece, non è andata oltre i quarti di finale.

Sul versante maschile, la gara del chilometro non ha sorriso a nessun italiano, visto che nessuno ha superato i quarti di finale. Lorenzo Previtali è caduto nella sua batteria, mentre Alessandro Loreggia è stato squalificato. È terminata nei ripescaggi l’avventura di Marco Comensoli.